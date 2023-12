FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con la presenza nella gara di oggi contro il Ferencvaros, valida per la sesta ed ultima giornata del girone F di Conference League, Nico Gonzalez raggiunge quota 100 presenze ufficiali in maglia viola. L'esterno argentino ha collezionato 70 presenze in Serie A, 11 in Coppa Italia e 19 in Conference League.