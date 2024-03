NICO, Che gol divorato nella notte con l'Argentina: il video

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Solo otto minuti in campo stanotte per Nico Gonzalez. Il numero 10 della Fiorentina ha preso parte solo marginalmente alla vittoria dell'Argentina contro il Costa Rica, subentrando all'82esimo minuto dell'amichevole. C'è stata anche una golosa palla gol per l'esterno viola, come si vede dalle immagini in calce all'articolo: dopo essersi involato sulla fascia, Gonzalez si è presentato a tu per tu col portiere avversario, scavalcandolo con un pallonetto. Nico, ormai certo della rete, ha lasciato andare la palla verso la porta senza rendersi conto del rientro in corsa di un difensore avversario, che sulla linea è riuscito a sventare il pericolo e a privare il numero 10 della Fiorentina - incredulo - della gioia personale.