NEDVED, Pirlo era e resterà l'allenatore della Juve

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste". Così il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, in un'intervista esclusiva a Dazn. "Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada - aggiunge l'ex Pallone d'Oro -. Pirlo ha tutto per diventare un grandissimo allenatore". (ANSA).