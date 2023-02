NAPOLI, Batte l'Empoli 0-2 e consolida il primo posto

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Empoli e Napoli, per il primo match di giornata. Grazie all'autogol di Ismajli e alla rete in atp-in di Osimhen, la squadra di Spalletti ha vinto ancora ed ha allungato ulteriormente sull'Inter. Nel secondo tempo è stato espulso Mario Rui, ma il risultato è rimasto invariato: 0-2 per i partenopei.