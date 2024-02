NAP-GEN, 1-1 al Maradona. Ngonge salva gli azzurri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 al Maradona tra Napoli e Genoa. Rossoblù che sono andati in vantaggio ad inizio secondo tempo grazie al gol di Morten Frendrup. Liguri che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al 90', quando il neo acquisto partenopeo, nonchè ex obiettivo di mercato viola, Cyril Ngonge ha segnato la rete del definitivo 1-1. Napoli che rimane così dietro alla Fiorentina in classifica con 36 punti, uno in meno rispetto alla formazione di Italiano. Genoa invece che sale a quota 30 come il Monza, impegnato domani sera contro il Milan.