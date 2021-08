NANDEZ, Non si presenta alla partenza per Maiorca

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez non si è presentato all'appuntamento con la squadra all'aeroporto di Cagliari-Elmas per la partenza in Spagna per l'amichevole di questa sera con il Maiorca. L'uruguaiano era stato convocato dall'allenatore Semplici per l'ultima amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia di sabato 14, dopo che il giocatore si era allenato per qualche giorno ad Asseminello dopo il ritorno dalle vacanze post Coppa America. La società non ha preso bene la posizione assunta dal giocatore - a quanto pare consigliato in questa scelta dal suo procuratore - da tempo al centro di una trattativa per il passaggio all'Inter. Nandez è legato al Cagliari da un contratto sino al 2024 con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 36 milioni. Proprio nelle settimane scorse ci sono stati dei contatti tra Inter e Cagliari, ma ancora i due club non hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento. Ora il colpo di scena: il Cagliari giocherà l'amichevole di stasera senza Nandez. (ANSA).