MUSA, Dalla Costa d'Avorio alla maglia viola: la storia

FirenzeViola.it

Dalla fuga dalla Costa d'Avorio alla Sicilia (dopo 6 mesi di viaggi) poi una tappa casuale e forzata a Firenze che ora può fargli coronare il sogno di giocare a pallone. E' la storia di Musa, giocatore dell'Under 18, raccontata da Firenzetoday.

Arrivato in Sicilia ad ottobre grazie al soccorso di una nave Ong, Musa inizia a giocare in una squadra di Promozione in provincia di Enna che lascia ad aprile anche perché non lo pagano (soldi che vuole anche inviare alla famiglia). Con un altro giovane connazionale, decide di scappare in Francia in treno ma il viaggio di Musa si ferma a Firenze dove gli agenti della stazione di Santa Maria Novella lo portano al Cas di San Donnino che poi sarà chiuso (ora è in un alloggio di un'associazione che si occupa di migranti minori non accompagnati).

"Dopo tre giorni ho visto un campo da calcio e sono rimasto fulminato - racconta Musa a FirenzeToday - C’erano tanti ragazzi e mi sono avvicinato per giocare anche io. Un signore che era lì però mi disse che non potevo, non funzionava così, invitandomi comunque a tornare per fargli vedere quello che sapevo fare". L'uomo in questione era il padre di Francesco Flachi che lo segnala alla Fiorentina. Fatti tre provini con i viola, Musa andrà in ritiro con l'Under 18, fiducioso di realizzare il suo sogno: "Sono emozionatissimo" riporta il sito.