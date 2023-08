MOTTA, Con la Juventus vogliamo dare il massimo

Fonte: ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - "Stiamo lavorando per completare e alzare il livello della nostra squadra. Mancano ancora dei giorni e sicuramente cambieremo ancora. Ma il nostro pensiero è quello di andare a Torino con la nostra filosofia per trarre il massimo dalla partita". Così ha parlato Thiago Motta, che a Casteldebole, a due giorni dalla partita con la Juve, ha presentato la sfida e un Bologna diviso tra mercato e campo. "Ho visto la Juventus ed è stata una fantastica, sia in preparazione che nella prima di campionato. Sono molto veloci sulle fasce, sia con Chiesa che Cambiaso, hanno gli inserimenti di Rabiot e l'esperienza di Danilo e Alex Sandro. E' una squadra che non giocando in Europa potrà concentrarsi al massimo sul campionato, ma noi dobbiamo trarre il meglio da questa partita".

Ci sarà Dominguez, che ancora non ha risposto alla proposta al rialzo di rinnovo del contratto (in scadenza al 2024) presentata dal Bologna, conteso da Galatasaray e Nottingham. Ma Motta ci punta: "Su Dominguez come su altre trattative sta lavorando la società. Chi è presente e disponibile in questo momento, come Nico, deve dare il massimo per la squadra. Ora in particolare abbiamo bisogno di tutti: c'è una partita importante come quella con la Juventus da giocare". Chi è fuori è invece Musa Barrow, pure lui sul mercato: "Barrow sta bene, ma questa settimana non se la sentiva di rientrare in gruppo. Martedì se se la sentirà sarà nuovamente con i compagni". (ANSA).