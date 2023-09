MOSCARDELLI, Nzola deve solo entrare in condizione

Fonte: Radio Bruno

L'ex attaccante tra le altre di Chievo e Bologna, Davide Moscardelli ha parlato del reparto avanzato viola, soffermandosi dunque su M'Bala Nzola e Lucas Beltran: "Ho visto giocare giocare la Fiorentina in queste prime settimane di stagione ed è chiaro che ancora gli attaccanti non abbiano iniziato a rendere, ma sono in fase di rodaggio e vanno aspettati assolutamente. Nzola è stato chiesto e voluto espressamente da Italiano un motivo ci sarà. Deve solo entrare in condizione".

Su Beltran: "Mi è già piaciuto, è uno che partecipa al gioco e si butta dentro senza paura, deve ambientarsi, diamogli tempo".

Sulle ali: "Gli esterni d'attacco a piedi invertiti? In questo modo possono dialogare maggiormente con attaccante e centrocampisti, magari crosseranno meno ma l'obiettivo della Fiorentina è giocare in questo modo, in ampiezza. Anche per questo, forse, non si vedono le due punte insieme in campo".