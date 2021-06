MILAN, Calhanoglu ai saluti. Tutto su De Paul

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC SI OPERA: ECCO IL MOTIVO Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... NOTIZIE DI FV DURANTE A FV, SERVE GRUPPO CONSONO PER GATTUSO Sabatino Durante, intermediario di mercato, è intervenuto ieri a FirenzeViola.it per parlare della nuova Fiorentina di Gattuso: "Ci sono giovani interessanti, ben inteso, e con loro può fare un bel lavoro. Ma va fatto un gruppo consono dal punto di vista... Sabatino Durante, intermediario di mercato, è intervenuto ieri a FirenzeViola.it per parlare della nuova Fiorentina di Gattuso: "Ci sono giovani interessanti, ben inteso, e con loro può fare un bel lavoro. Ma va fatto un gruppo consono dal punto di vista... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi