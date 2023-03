MENCUCCI, Baschirotto alla Fiorentina? Perché no

Ex dirigente dirigente viola, ora al Lecce, Sandro Mencucci, si è così espresso sulla gara di domenica contro la Fiorentina: "Torno a Firenze da avversario per la prima volta, entrerò in campo per riprovare le sensazioni che dà il Franchi e per effettuare i miei riti scaramantici. Questa Fiorentina è forte e non sarà facile giocarci contro. Il Lecce? Corvino è stato fantastico, ha costruito una grande rosa con un budget limitato. Maleh? E' un bravo ragazzo e un gran lavoratore, spero possa rimanere a fine stagione. Ovviamente è tutto legato alla nostra salvezza. Baschirotto? Si è adattato benissimo al ruolo di centrale, in futuro lo vedo in una grande piazza. Anche a Firenze, perché no...".