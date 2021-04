MARSIGLIA, Il pres. Longoria: "Club non in vendita"

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Le voci sulla vendita del club mi sorprendono. Da gennaio il proprietario ha fatto una dichiarazione, è venuto qui, ha detto ai tifosi che questa società non è in vendita. Con lui sto ancora parlando dei progetti per i futuro. C'è molto interesse a destabilizzare il club. Al momento, però, mi dispiacere deludere chi mette in giro certe voci: il Marsiglia, però, non è in vendita". Così Pablo Longoria ha parlato in conferenza stampa della situazione societaria del club francese. (ANSA).