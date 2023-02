MARELLI, C'è fuorigioco geografico di Ranieri: ok così

L'ex arbitro Luca Marelli ha così commentato a Dazn le decisioni arbitrali principali di Juventus-Fiorentina.

Sulla rete tolta a Castrovilli: “La rete è stata annullata per fuorigioco geografico: Ranieri è in offside ma non ha toccato la palla. Fabbri è stato richiamato al Var perché Ranieri non ha toccato il pallone, quindi era una decisione che spettava a lui”.

Sul gol annullato a Vlahovic: “Come si vede dalla ricostruzione, è un fuorigioco di pochi millimetri. La testa di Vlahovic è in fuorigioco di pochissimo”.

Sul presunto rosso a Bonaventura per il contatto con Rabiot: “Ci stava il rosso, su Rabiot a mio parere c’è un comportamento antisportivo evidente. Bonaventura si disinteressa dell’avversario, lo spalla a spalla è regolare solo se il pallone è a distanza di gioco, in questo caso non è così”.