Nuova seduta di allenamento per il Lecce, a pochi giorni dalla partita contro la Roma. Come riporta il report dei salentini, all'allenamento di oggi non hanno partecipato gli assenti Dermaku e Pongracic, mentre Youssef Maleh ha proseguito con il lavoro personalizzato. Domani è prevista una nuova seduta allo stadio Via del Mare.