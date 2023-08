Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Stanco di attendere la Juventus, ora Romelu Lukaku spinge con il Chelsea per andare alla Roma. Lo scrive, sia nell'edizione in edicola che su quella online, il giornale 'The Telegraph', secondo cui l'attaccante belga ha comunicato alla dirigenza dei Blues londinesi di non voler più aspettare la Juve, perché spazientito dai suoi tempi sul mercato e per il fatto che, secondo lo stesso Lukaku, la soicietà bianconera non ha mantenuto le promesse fatte mesi fa. Così, scrive il Telegraph, il belga ha chiesto alla dirigenza del Chelsea di definire il suo trasferimento in prestito alla Roma a titolo temporaneo.

Sa che il club giallorosso può ingaggiarlo solo a titolo temporaneo e ha già detto sì a questa soluzione, sia al Chelsea che ai suoi rappresentanti. (ANSA).