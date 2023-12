LOTITO, Importante tutelare i campionati nazionali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal quotidiano Il Foglio, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della Superlega: "Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse. Comunque di queste cose non possiamo parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sia portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre in mente di tutelare l'importanza del calcio italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare...Se non si chiamerà Champions e si chiamerà Superlega non cambierà niente, perché sempre dai campionati bisognerà passare per qualificarsi.

Ripeto, secondo me l'unica cosa diversa sarà la destinazione del denaro”.