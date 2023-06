LLORENTE, Consiglio a Odriozola la Juve: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Llorente, ex giocatore della Juventus, è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, consigliando ad un ex viola la meta bianconera Queste le sue parole: "Odriozola ai tempi della Real Sociedad era davvero un bel laterale, ma poi nel Real Madrid gli è stata data poca fiducia. Lucas Vazquez ha fatto un percorso importante a Madrid. Fresneda è un talento. Il consiglio non lo do alla Juve, bensì a Odriozola, Vazquez e Fresneda: se avete l’occasione di diventare bianconeri, non fatevela sfuggire. La Juve è la Juve, pure senza Champions".