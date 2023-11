KAYODE, "Ricarica" le batterie: rientro dopo la pausa?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Michael Kayode fa capire che il suo rientro potrebbe essere abbastanza vicino. "Caricamento..." con l'emoji di una clessidra e di una batteria, ha scritto il terzino destro classe 2004, che in queste ultime settimane è stato ai box per il problema alla caviglia rimediato nella gara di andata del Franchi contro il Cukaricki. Vedremo il giocatore viola sarà già a disposizione per la trasferta di San Siro contro il Milan al rientro dalla pausa.