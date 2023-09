JUVE-LAZIO, Le formazioni ufficiali del match delle 15

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 15 scenderanno in campo Juventus e Lazio per dare il via alla quarta giornata di Serie A. E' la sfida tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, che per l'occasione mandano in campo le seguenti formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.