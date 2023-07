JANKTO, Non sono state settimane splendide per me

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SI RIACCENDE LA PISTA NZOLA PER LA FIORENTINA Torna di moda il nome di Mbala Nzola per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nei prossimi giorni le parti potrebbero tornare a parlare dell'attaccante che piace molto ad Italiano, che lo ha già avuto in Liguria e l'intenzione... Torna di moda il nome di Mbala Nzola per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nei prossimi giorni le parti potrebbero tornare a parlare dell'attaccante che piace molto ad Italiano, che lo ha già avuto in Liguria e l'intenzione... NOTIZIE DI FV TERZIC, C'È IL SALISBURGO: PER ORA NIENTE FUMATA BIANCA Quale destino attende Aleksa Terzic? Una delle notizie più lette quest'oggi su queste pagine riguarda proprio il futuro del terzino serbo. Seguito dal Bologna (e dal Lecce) ormai dal mercato di gennaio, i rossoblù e i viola però non concordano sulla... Quale destino attende Aleksa Terzic? Una delle notizie più lette quest'oggi su queste pagine riguarda proprio il futuro del terzino serbo. Seguito dal Bologna (e dal Lecce) ormai dal mercato di gennaio, i rossoblù e i viola però non concordano sulla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi