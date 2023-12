ITALIANO (DAZN), Avanti rispetto ai calcoli fatti. Difesa a tre...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn nel post partita di Monza-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "E' una Fiorentina che a parer mio arriva a questi tre giorni di riposo stanca, quindi oggi abbiamo dovuto portare a casa un po' di serenità e punti importanti per la squadra. Ce l'abbiamo messa tutta per conquistarli, anche attraverso un cambio di sistema e un difensore in più per non subire il ritorno del Monza, una mossa che ha pagato. Stiamo iniziando a giocare con una maturità diversa rispetto all'inizio e ci godiamo questa classifica".

La Champions League, il quarto posto è un sogno?

"E' una soddisfazione essere al quarto posto, siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo. Sappiamo che il cammino è lungo e duro, ci sarà il ritorno di quelle squadre che ora sono in ritardo, ma ci godiamo il quarto posto, il primo posto nel girone di Conference League e i quarti di Coppa Italia. Siamo in linea coi programma, forse anche avanti rispetto ad alcuni calcoli fatti all'inizio. Stiamo bene, continuiamo a proporre quanto facciamo in allenamento, anche se di allenamenti se ne fanno pochi. Nonostante tutto continuiamo a fare risultato, cosa non facile. Per cui siamo orgogliosissimi di quello che stiamo facendo".

La linea a tre in difesa è riproponibile anche dall'inizio?

"In emergenza la proviamo durante gli allenamenti, cerchiamo di ottimizzare tutto e lavoriamo anche sull'aggiungere un difensore. Oggi temevo il Monza perché cambia tanto fronte, isola l'uno contro uno e arrivano in 5-6 in area di rigore. Quando ho visto che stavano mettendo più qualità ho dovuto per forza aggiungere un difensore. Mi auguravo di non vedere un Monza così arrembante nel secondo tempo, invece non è stato così e ho dovuto aggiungere un difensore. Siamo arrivati davvero cotti, stanchi. E' una soluzione che ha portato grandi risultati perché il Monza poi non ha creato più situazioni e noi sì. E' una soluzione che proviamo in allenamento".

Ora lascia liberi i calciatori o manderà video anche a Natale?

"Gli accordi erano che dovevamo passare un sereno Natale venendo a fare risultato qui, quindi li lascerò in pace. Il 27 si va a cena, paga il mister perché quest'anno ancora non è successo. La pagherò molto volentieri. Avevo detto che se avessimo fatto risultato per tre giorni e mezzo li avrei lasciato liberi. Abbiamo bisogno di riposare e il riposo fa parte dell'allenamento. Lavoriamo su tante partite, con poche possibilità di puntellare qualcosa attraverso sedute tecniche e video. Questi tre giorni li lasceremo tranquilli e sereni, poi torneremo a pensare al Torino".