ITALIA U19, Si qualifica alla fase finale dell'Europeo

Con il pareggio per 2-2 a Brema contro i pari età del Belgio, l'Italia under 19 strappa la qualificazione alle fasi finali dell'Europeo di categoria, in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Ventidue minuti in campo per il viola Amatucci, mentre era squalificato Kayode, ma i due calciatori della Fiorentina possono godersi il pass per la fase finale del campionato europeo con il resto della squadra di Bollini.