ITALIA, C'è Jack, Biraghi in tribuna. I convocati di oggi

Scende in campo stasera l'Italia, impegnata contro la Macedonia del Nord nel penultimo match di qualificazione ai prossimi Europei, prima della giornata finale contro l'Ucraina (in programma lunedì) che determinerà le nazionali qualificate in Germania, quelle che affronteranno gli spareggi a marzo e quelle che resteranno a casa. Per quanto riguarda la formazione di Spalletti, il capitano viola Cristiano Biraghi non figurerà neanche in panchina. Andrà in tribuna con Vicario, Di Lorenzo (squalificato), Colpani e Kean.

I convocati dell'Italia per la gara di stasera, come si apprende dal sito ufficiale della UEFA:

Portieri - Donnarumma, Provedel, Carnesecchi.

Difensori - Lazzari, Dimarco, Gatti, Mancini, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Cambiaso.

Centrocampisti - Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Scamacca, Raspadori, Berardi, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.