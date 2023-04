IMPALLOMENI, I viola hanno fatto un bel passo avanti

FirenzeViola.it

Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto a TMW Radio commentando lo stato di forma delle squadre di Serie A "La Fiorentina ha avuto un bel passo in avanti. la Lazio senza Immobile sta continuando una marcia trionfale. Ha rischiato a Monza ma ha imposto il suo gioco, sterilizzando la squadra di Palladino. E poi Matic, che è un giocatore di dimensione internazionale. Può dare quel qualcosa in più a una squadra che fatica a segnare con gli attaccanti. Il flop Lukaku. Per l'Inter e Inzaghi non ci sono più attenuanti, ma l'errore dell'attaccante c'è. Ci sono stati errori clamorosi, si punta sempre il dito su Inzaghi ma stavolta...".