IKONE, Oggi fatto di tutto: ora testa alta per le prossime

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Jonathan Ikone ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Fiorentina-Genoa. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto di tutto per trovare il gol ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo tenere la testa alta in vista delle prossime partite, dobbiamo fare di più".

Sul gol: "Jack ha messo una palla meravigliosa, e io ho fatto di tutto per arrivarci e fare gol".

Sulle prossime gare: "Adesso ci sono tante gare da giocare, dobbiamo riposarci e andare più forte per vincere".