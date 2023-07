IGOR, Saluta i compagni e va via dall'allenamento

La Fiorentina si sta allenando in questo momento al Viola Park. Vista la notizia di pochi minuti fa, del passaggio quasi imminente di Igor al Brighton, il difensore brasiliano ha interrotto il proprio allenamento, ha salutato i compagni e è uscito dal terreno di gioco. Si è soffermato anche con la dirigenza viola, tra cui Burdisso e Pradè, a colloquio. Quindi è inevitabile come con oggi si sia conclusa l'esperienza in maglia viola del difensore che si appresta a volare in Inghilterra per firmare col suo nuovo club.

Ecco l'immagine tratta dal sito ufficiale viola col saluto del brasiliano alla dirigenza: