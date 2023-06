TMW, Esposito lascerà lo Spezia: è un'idea per i viola

FirenzeViola.it

Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia. L'obiettivo del centrocampista italiano, come si legge su Tuttomercatoweb.com, è quello di continuare a confrontarsi in Serie A e per questo motivo, dopo la retrocessione dei liguri, il suo nome sarà spendibile in questa sessione di mercato. TMW spiega come Esposito sia un'idea della Fiorentina in caso di addio di Sofyan Amrabat, ma lo valuta anche l'Empoli, che ha deciso di non riscattare Marko Marin. La sua valutazione si aggira sui 5-6 milioni di euro.