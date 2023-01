REP. FI., L'opinione: "Prima regola: non vendere i big"

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Stefano Cappellini. Di seguito un estratto: "Nel calcio, come nella vita, esiste il libero confronto di opinioni. Poi, però, per fortuna esistono anche le questioni che si sottraggono al gioco dei pareri. Temi oggettivi. Fatti. Comandamenti, addirittura. Come, per esempio, questo: un club con ambizioni di classifica non cede a gennaio i suoi giocatori migliori. Può succedere di vendere un calciatore a gennaio. A noi è successo lo scorso anno, con la vendita di Vlahovic. Fa impressione quanti tifosi siano invece convinti che si possa dibattere sulla cessione di Amrabat o peggio ancora, secondo me, di Nico Gonzalez. Alla cessione dell'argentino dice sì una società che vive per fare plusvalenze, lucidare i conti e in futuro rivendere al meglio. Dice no un club che, pur senza fare follie, punta a ottenere risultati. I comandamenti, in fondo, sono semplici: se lasci partire i big, fai un passo indietro, talvolta due, e in campo non ci vanno i milioni che incassi. Ci vanno Callejon e Piatek, di solito".