MIRROR, Incubo Cabral per il West Ham. A gennaio 2022...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il West Ham non pensava che Arthur Cabral potesse valere 12 milioni di sterline e ora il brasiliano è la più grande minaccia degli Hammers nel match di questa sera. Così scrive Mirror, noto giornale inglese, che parla di come nel gennaio del 2022, gli Hammers si fossero informati per l'ex Basilea, salvo poi non proseguire nella trattativa che è andata a buon fine con la Fiorentina. Anche il Newcastle si è unito alla corsa, ma nessuno dei due club ha fatto offerte convincenti.