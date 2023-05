MIRROR, Follia West Ham, giocatori a salvare le famiglie

FirenzeViola.it

"Ferri d'acciaio", così vengono denominati i giocatori del West Ham dal Daily Express in prima pagina. La vittoria di misura sull'AZ Alkmaar vale pienamente la finale di Conference League contro la Fiorentina, che ha sbattuto fuori il Basilea in rimonta. "Follia" invece il titolo dedicato dal Mirror in merito alla confusione generata dal vantaggio degli Hammers: i giocatori inglesi si sono lanciati per salvare le famiglie dagli ultrà olandesi dagli atti teppisti. "Le famiglie del West Ham vengono attaccate", spiega anche il Daily Telegraph, proprio nella serata in cui doveva spiccare il miracolo di Fornals e Moyes, capaci di mettere fine a 47 anni di dolore.