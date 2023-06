HJULMAND, Fiorentina interessata per il post Amrabat

FirenzeViola.it

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul sostituto di Sofyan Amrabat. Due i nomi in cima alla lista delle preferenze del tecnico Vincenzo Italiano: Maxime Lopez e Morten Hjulmand. Per il primo il francese il Sassuolo chiede 15 milioni, mentre per il danese ne servono 25. Hjulmand è stato prelevato dalla Premier League dall'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, per soli 12 milioni, ma data l'ottima stagione del centrocampista e la lunga lista di club interessati a lui, il suo prezzo è raddoppiato. La Viola resta comunque alla finestra per entrambi i giocatori.