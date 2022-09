GONZALEZ, Il ct Scaloni ha rinnovato fino al 2026

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Continua la preparazione della Fiorentina in vista dell'ostica trasferta di Bergamo. La squadra di Vincenzo Italiano è attesa da una seduta a porte chiuse al centro sportivo “Davide Astori” alle ore 16:30. Continua la preparazione della Fiorentina in vista dell'ostica trasferta di Bergamo. La squadra di Vincenzo Italiano è attesa da una seduta a porte chiuse al centro sportivo “Davide Astori” alle ore 16:30. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi