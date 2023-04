G. SPORT, Italiano entra in diffida. 9 i giocatori squalificati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Italiano, al pari di Stankovic della Samp, entra in diffida. Il tecnico viola ha avuto la quarta ammonizione durante la gara con lo Spezia e alla prossima dovrà saltare la gara successiva. Chi invece salterà la prossima gara saranno un ex preparatore dei portieri viola, ora al Monza, Aldredo Magni, espulso per proteste eccessive, così come il preparatore atletico della Juve Simone Folletti e il dirigente della Lazio Gabriele Marco, segno che sale la pressione per gli staff e le dirigenze.

Tra i giocatori nessuno squalificato tra le rose di Fiorentina e Atalanta mentre in 9 dovranno saltare il prossimo turno di Serie A: Simone Bastoni (Spezia), Matteo Bianchetti (Cremonese), Lassana Coulibaly (Salernitana), Alex Sandro (Juventus), Giangiacomo Magnani (Hellas Verona), Tanguy Ndombele (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Miguel Veloso (Hellas Verona), Perr Schuurs (Torino).