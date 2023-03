FOTO, Il Sivasspor incontra le vittime del terremoto

I calciatori del Sivasspor, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, insieme al proprio allenatore Riza Calimbay hanno incontrato le vittime del terribile terremoto che è avvenuto in Turchia. Come riportato dal portale turco Anadolu Agency il tecnico ha anche rilasciato delle dichiarazioni dopo l'incontro: "Anche se non eravamo lì, abbiamo sentito quel dolore. Le nostre partite di calcio sono state rinviate, è stato molto difficile giocare a calcio quando c'era una cosa del genere. È difficile anche adesso. Stiamo soffrendo con loro, questi sono giorni molto difficili. In questi giorni dobbiamo prenderci cura di loro, dobbiamo aiutarli". Queste alcune foto, riportate da Anadolu Agency, dell'evento: