FLORO FLORES, Non boccerei Jovic, ha potenziale

Intervenuto oggi a Lady Radio, Antonio Floro Flores, ex attaccante tra le altre di Udinese, Genoa e Chievo Verona, ha detto la sua sul capitolo attaccanti in casa Fiorentina: "La Viola è andata molto vicina a conquistare un trofeo, già questo, l'arrivare in fondo, è molto importante e va considerato un grande risultato. In questo grandi meriti li ha l'allenatore, Vincenzo Italiano. Per me è un allenatore che farà tanta carriera e se rimane a Firenze significa che ha ricevuto le garanzie per continuare a far bene.

Le voci su Milik? Sarebbe un grande acquisto per la Fiorentina, anche se per me Jovic e Cabral danno comunque garanzie. Soprattutto Jovic, al primo anno in Italia per me non ha fatto male. Certo che se arriva Milik potrebbero pure partire entrambi e magari la società andrà su un'alternativa. Ma ripeto, Jovic non lo boccerei, credo sia un gran calciatore.