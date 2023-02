FERNANDEZ, I 120 milioni non c'entrano nulla con me

Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, è tornato sulla cifra fuori mercato spesa dai Blues per acquistarlo (120 milioni di euro) in un'intervista rilasciata al Guardian: "Sono numeri che non hanno niente a che fare con me, è una cosa che fa parte del calcio. Il mio compito è andare in campo e dare il massimo. Ai tifosi dico soltanto di avere pazienza e di fidarsi di noi: dei giocatori, dello staff, dell'allenatore. Andiamo tutti nella stessa direzione, ma quando ci sono così tanti calciatori e poco tempo conoscersi è normale che ce ne voglia un po' di più".