EX VIOLA, Melo protagonista in semifinale col Fluminense

Fonte: La Gazzetta dello Sport

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Felipe Melo protagonista della finale conquistata dal suo Fluminense nel Mondiale per Club in Arabia Saudita. Il brasiliano, dopo un rigore concesso alla sua squadra, sistema il pallone sul dischetto in mezzo a un piccolo campionario di provocazioni più o meno pesanti da parte del portiere avversario. All'ex Fiorentina si avvicina il compagno Arias a cui viene lasciato il pallone: solo a quel punto si capisce che Melo aveva protetto il vero rigorista dalle distrazioni. Rincorsa e gol: Arias segna portando in finale il "Flu".