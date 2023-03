E. PIEROZZI, Io e Niccolò possiamo arrivare in 1ª squadra

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il giovane viola Edoardo Pierozzi, adesso in prestito in Serie B al Como, ha parlato così della sua esperienza: "Il mister Longo è stato fondamentale per la mia scelta di venire al Como. Ho avuto bisogno di tempo per trovare spazio e ad oggi sono molto contento per la scelta che ho fatto. E' una società veramente da prendere come modello e sono veramente contento qua".

Sull'allenarsi con Fabregas e l'esperienza in prestito: "Per un giocatore penso che l'esperienza in prestito faccia tanto e cambiare ti fa crescere sotto tutti i punti di visti. Qui al Como si allena con noi un campione come Fabregas che penso sia la persona più umile che abbia mai conosciuto. E' una guida da seguire perché è di una semplicità unica".

Sulla stagione del gemello, Niccolò Pierozzi: "Si merita di giocare con la prima squadra viola e di poter avere un'occasione l'anno prossimo. Ovviamente questo è anche il mio obiettivo. Il nostro sogno è quello di arrivare insieme in prima squadra".

Vi date anche consigli sugli avversari? "Certo, ci diciamo sempre tutto. Quello che ci può aiutare in partita soprattutto, ci sentiamo sempre prima e dopo le partite. L'ho sentito anche dopo l'esordio in U21, gli ho fatto i complimenti".

Il ricordo più bello con la maglia viola? "Sicuramente la prima Coppa Italia con mister Bigica quando segnò Vlahovic in finale. Era tanto che la Fiorentina non vinceva un trofeo e per questo fu una gioia enorme".

Chi senti spesso tra i tuoi ex compagni in viola? "Tra i ragazzi del 2001 ci sentiamo veramente tutti. Fiorini, Chiorra, Gelli e tanti altri. Ci sentiamo sempre. Condividere lo spogliatoio con amici veri sarebbe bello per tutti".