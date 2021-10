DUNCAN, Certi ko fanno male: ora serve maturare

Il centroampista viola Alfred Duncan ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita persa col Napoli per 2-1: "Fa male come la partita contro l'Inter o la Roma: la squadra parte bene e si spegne a metà strada. Non dovrebbe succedere, ma siamo ancora all'inizio e stiamo imparando nuove cose. Dobbiamo crescere in fretta perché ci servirà per il futuro".

Si è giocato poco come tempo effettivo?

"C'è l'arbitro che deve gestire quel momento, e anche noi dobbiamo gestire meglio certi momenti della gara. E' fondamentale perché stiamo pagando tanto e dobbiamo cercare di essere più maturi".

Cosa è mancato?

"Abbiamo perso un po' di lucidità in certi momenti oltre a tanti palloni mentre magari in altre partite no. E' anche mancata un po' di comunicazione, cosa che ci ha fatto male".

Il mister vi ha detto qualcosa in particolare?

"Ci siamo guardati in faccia perché bisogna essere realisti: lui è incazzato come noi, fa bene perché bisogna riflettere. Partendo bene, contro una squadra così dobbiamo lasciare meno spazi possibili".

Ora serve lavorare anche in vista dello stop per le nazionali?

"C'è meno tempo perché tanti vanno in nazionale, io purtroppo ho dei piccoli problemi e non riesco ad andare. Devo sfruttare questo tempo per recuperare, allenandoci a mille per farci trovare pronti e dare un buon segnale nelle prossime partite".