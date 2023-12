DIA, È nel mirino della Lazio. Il ds: "Ottimo giocatore"

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ai microfoni ufficiali della Lazio è intervenuto Angelo Fabiani. Il direttore sportivo biancoceleste si è soffermato su diversi temi riguardanti la prima squadra, come il mercato e il momento che sta vivendo. Queste le sue dichiarazioni: "Le critiche ci stimolano. Per fare un matrimonio bisogna essere in due. A volte ci sono cose che si possono fare e altre volte no.

Meglio darli in prestito o svilupparli in casa? Quest’anno sta andando molto bene: Bertini, Furlanetto e anche Floriani, Adamonis che sta facendo un campionato strepitoso. Ci sono giocatori che si stanno facendo le ossa. È chiaro che quanto più cresce il Settore Giovanile, tanto più ci sono le richieste. Dia? È un ottimo giocatore, bisogna capire e vedere quale possono essere gli equilibri nell’inserimento in un gruppo collaudato come quello della Lazio".