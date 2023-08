DALL'INGHILTERRA, Hojlund ha seri problemi alla schiena

FirenzeViola.it

Dopo il trasferimento record di qualche giorno fa, che ha portato oltremanica l'attaccante Rasmus Højlund a Manchester, non arrivano notizie confortanti per i tifosi Red Devils. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, i problemi che il danese avrebbe alla schiena - che in un primo momento sembrava necessitassero solo poche settimane di recupero - sono più seri del previsto, con il giocatore che, in futuro, rischierebbe anche fratture da stress. Lo United, per tutelarsi, cercherà di usare il giovane con cautela, evitando di farlo scendere in campo per più di una volta a settimana.