D'AGOSTINO, Punte vivono sudditanza psicologica

Intervenuto per parlare dell'attualità del calcio italiano, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha commentato il momento della Fiorentina: "Secondo me sta vivendo un momento un po' di sudditanza psicologica: è inammissibile che in Europa crei tanto e in campionato fatichi sempre. I viola hanno giocato contro una squadra accreditata che era anche favorita alla viglia. Fare quattro gol in trasferta così ti fa pensare che il calcio di Italiano è un calcio sì propositivo, ma che in Italia i calciatori devono probabilmente togliersi un po' la sudditanza psicologica che hanno. Non vedo perché, per esempio, i due attaccanti non devono vedere la porta anche in campionato come fanno in Europa. Jovic in Conference è capocannoniere. Non penso sia una questione di caratteristiche, perché il primo gol di Jovic è da attaccante vero".