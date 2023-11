FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'arbitro di domani sera per Cukaricki-Fiorentina sarà Robert Schröder. Ad ufficializzarlo è il sito ufficiale della Conference League. Il direttore di gara tedesco ha arbitrato in Bundesliga in 5 partite, mentre in Conference prima d'ora quest'anno aveva solo presenziato durante due gare dei playoff, ma mai nei durante la fase a gironi.