CT MAROCCO, Siamo una squadra forte. Amrabat...

Il CT del Marocco Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa per presentare la nuova rosa della nazionale nordafricana in vista delle prossime amichevoli, nelle quali sono stati convocati anche Amrabat e Sabiri. Queste alcune sue parole: "Serve rispetto per questa Nazionale perché questo Marocco è forte. Abbiamo tanti ragazzi bravi e per essere convocato devi essere più bravo di giocatori come Amrabat, oppure Ziyech, Zaroury, Aguerd…".