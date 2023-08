COSENZA, Si tratta coi viola per un ritorno di Agostinelli

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Cosenza è in trattativa con la Fiorentina per il ritorno di Vittorio Agostinelli, classe 2002 viola. Il calciatore infatti gli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in Calabria in Serie B, collezionando però solamente due presenze.

