AGOSTINELLI, Si avvicina il ritorno al Cosenza

Tra i giocatori viola in esubero, anche il centrocampista d'attacco Vittorio Agostinelli è vicino a tornare in prestito dopo la stagione tra Reggina e Cosenza. Proprio quest'ultima squadra - come già anticipato da Fv -è pronta a riabbracciarlo anche per la necessità di completare le liste Under, a maggior ragione con un giovane già conosciuto.

Dopo i primi sei mesi a Reggio senza vedere mai il campo, proprio il Cosenza ha dato all'ex golden boy viola la possibilità di esordire in serie B anche se alla fine ha collezionato solo 2 presenze per un totale di 28′. Il giocatore classe 2002 è pronto però a rilanciarsi in questa nuova avventura con i Lupi e, secondo quanto appreso, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il suo passaggio in rossoblù.