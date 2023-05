CONVOCATI, Tutti presenti a Basilea: l'elenco completo

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, PROSEGUONO LAVORI AL V. PARK: NUOVO DETTAGLIO Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... NOTIZIE DI FV TOTOFORMAZIONE, C'È QUARTA. DAVANTI NICO E IKONÈ La Fiorentina oggi scenderà in campo contro il Basilea con l'obiettivo di ribaltare il deludente risultato dell'andata. La squadra Viola domenica contro l'Udinese è scesa in campo con diverse seconde linee con l'intento di preservare i migliori... La Fiorentina oggi scenderà in campo contro il Basilea con l'obiettivo di ribaltare il deludente risultato dell'andata. La squadra Viola domenica contro l'Udinese è scesa in campo con diverse seconde linee con l'intento di preservare i migliori... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi