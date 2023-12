CARESSA, Questa Fiorentina può ambiare alla Champions

FirenzeViola.it

Tramite il proprio profilo ufficiale Youtube Fabio Caressa ha detto la sua in merito alla situazione attuale in casa Fiorentina: "Contro l'Hellas Verona la squadra di Italiano ha giocato meno bene di altre volte, però i viola sono stati bravi a sfruttare le occasioni da gol. Se gli attaccanti iniziano a trovare la via del gol, la squadra ha concretezza nelle gare sporche e il portiere fa queste parate allora la Fiorentina potrà arrivare tra le prime 4 del nostro campionato".