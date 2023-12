CAIRO, Ecco il nuovo centro sportivo Robaldo: che bello

Al Circolo della Stampa - Sporting ha parlato Urbano Cairo, in conferenza stampa per spiegare quello che sarà il nuovo centro sportivo del Torino: "Sono contento, ci siamo arrivati: lasciamo perdere cos'è successo, guardiamo alla realizzazione. Abbiamo avuto un aiuto dal sindaco per velocizzare gli step burocratici, ora siamo pronti a costruire. Ringrazio per la velocità di approvazione del nuovo progetto, ci siamo consultati con Ludergnani (responsabile settore giovanile) e con Vagnati per fare la cosa più adatta. Era meglio ridurre i campi da cinque a quattro, ma con tre regolamentari e uno più piccolino che è utilizzabile dalle persone della circoscrizione. Abbiamo cambiato, c'è stata una riapprovazione ma in tempi molto rapidi. Abbiamo trovato una centrale elettrica che era sotterrata, si sono fatti gli scavi...E' stata una cosa complicata. E' un bel progetto, lo ha fatto l'architetto Seita: è un progetto all'avanguardia ed eco-compatibile, è fatto nel rispetto all'ambiente ed è una cosa importante. Ci saranno pannelli fotovoltaici, i quattro campi sono in erba sintetica di ultima generazione, c'è una serie di cose fatte al meglio. Diremo una data per fare la prima partita al Robaldo... C'è voglia di essere veloci, siamo in pista e ci vediamo con l'architetto per dare gli incarichi per partire. Speriamo che il tempo resti bello per proseguire velocemente con i lavori. Ci sarà anche un edificio con gli spogliatoi, due tribune da 500 e 250 posti, una palestra da 300 metri quadrati, uffici, ristorante, sale conferenze, magazzini...E' una cosa fatta a regolare d'arte. E' un investimento importante, ma è giusto dare a noi come Torino un centro sportivo per i giovani: si alleneranno dall'Under 12 alla Primavera. E chissà, magari anche l'Under 23...Non è detto che la facciamo, è ancora da ragione. Sarà la casa dei giovani del Toro".

Cairo, è una risposta alla Juve per la loro politica nel settore giovanile?

"Stiamo investendo bene, cifre crescenti nel settore giovanile. Con Ludergnani è stato fatto un piano di sviluppo interessante, lui sta lavorando sia sulle squadre più grandi ma anche sulle altre. E' importante avere un gruppo di ragazzi che crescano, in tutte le annate, e poi che in Under 18 e in Primavera siano di qualità. Abbiamo fatto acquisti di giocatori giovani che stanno dimostrando di avere grandi qualità: mi riferisco a Ginetiis e ad altri ragazzi in orbita della prima squadra. Con Ludergnani siamo in contatto costante, ha insistito perché questo impianto fosse fatto in un certo modo. Con il Robaldo avremo riunito tante squadre in unico centro, sarà un bel biglietto da visita per il club. Abbiamo fatto un conto di quanti giocatori sono usciti dal Trofeo Mamma e Papà Cairo. Ora vedremo se farà un progetto impegnativo come l'Under 23"