CAGLIARI, I tifosi contro Infantino: "Ieri sera ha tifato Inter"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 APR - I tifosi del Cagliari non perdonano al presidente della Fifa, Gianni Infantino, di aver esultato ieri a San Siro al gol dell'Inter contro la loro squadra. Sui social in molti criticano l'atteggiamento del numero 1 del calcio mondiale, che non ha mai nascosto di tifare per la squadra nerazzurra: "E' stato inopportuno", "Al gol di Viola è sprofondato" e"Da presidente Fifa doveva tacere", sono alcuni dei commenti dei tifosi cagliaritani. (ANSA).